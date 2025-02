– Det kan gjøres i nødstilfeller. Om ikke en krig i Europa er et nødstilfelle, så vet ikke jeg, sa Scholz da han talte til sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Den såkalte gjeldsbremsen ble innlemmet i grunnloven i 2009. Den innebærer at offentlige låneopptak ikke kan utgjøre mer enn 0,35 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Støtter ikke diktert fred

Med andre ord kan ikke Tyskland låne mer penger for å kjøpe våpen til Ukraina og investere i forsvar.

I fjor høst varslet Tyskland en halvering av støtten til Ukraina på grunn av et stramt budsjett.

I talen framholdt Scholz også at krigen mellom Russland og Ukraina kun kan få en varig slutt når Ukrainas uavhengighet er sikret.

– En diktert fred vil aldri få vår støtte, slår han fast.

Stikk til Vance

Scholz gjorde det også klart at Tyskland ikke aksepterer utenlandsk innblanding i tyske valg.

Det er et stikk til USAs visepresident J.D. Vance, som fredag kritiserte tyske partier for å vende ytre høyre-partiet AfD ryggen. Dette kan bidra til å undergrave demokratiet, sa Vance.

– Vi aksepterer ikke at utlendinger blander seg inn i vårt demokrati og våre valg, sa Scholz.

– Tyskland er et veldig sterkt demokrati, og som et sterkt demokrati er vi helt tydelige på at det ekstreme høyre må holdes utenfor politisk kontroll og politiske beslutningsprosesser, understreket han og minnet om at Vance for et par dager siden besøkte den tyske konsentrasjonsleiren Dachau.

23. februar er det valg i Tyskland. Det valget ligger Scholz an til å tape.