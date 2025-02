Zelenskyj: – Europa må bygge sin egen hær

– Vi må bygge opp en væpnet styrke for Europa. Europa trenger sin egen hær, sa Zelenskyj kraftfullt da han talte til sikkerhetskonferansen i München.

For Russland ønsker ikke fred, understreker han.

– Vi har troverdig etterretning på at Russland nå planlegger å invadere Belarus, sier han.

– Moskva bygger opp 15 nye divisjoner. Det er 150.000 soldater, mer enn de fleste europeiske land, framholder den ukrainske presidenten.

– Fra nå av vil ting være annerledes. Det må Europa forholde seg til, sier Zelenskyj.

– Vi kan ikke utelukke muligheten for at USA ikke lenger vil komme Europa til unnsetning. Jeg oppfordrer dere til å handle, for deres egen del, for Europas del, sier han.