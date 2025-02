Støre: – USA må ha en bedre Ukraina-plan

Det fikk Russland til å juble.

– Annet syn

Deretter kom visepresident J.D. Vance med stikk motsatt melding om at ingenting var tatt av bordet, og at USA ikke var fremmed for å bruke både militært og økonomisk press overfor Russland.

Dermed er forvirringen stor om hvordan USA faktisk har tenkt å håndtere saken.

I USA er ikke alle enige i hvordan Trump-administrasjonen så langt har spilt ut kortene, sier Støre.

– Vi har hatt møte med en rekke amerikanske kongressrepresentanter i dag, som har et helt annet syn på hva USA bør og kan gjøre i Europa. Så her pågår det en stor diskusjon i USA, sier Støre.

Støre sier også at han ikke har fått noen bekreftelse på at USA og Russland skal møtes i Saudi-Arabia neste uke. Det har vært flere spekulasjoner om et slikt møte.

Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte også Zelenskyj etter at den ukrainske presidenten hadde avlevert sin tale til sikkerhetskonferansen.

Uenig med Zelenskyj

I talen tok Zelenskyj til orde for å opprette en felleseuropeisk hær for å trygge Europas sikkerhet. Man kan ikke lenger stole på USA, mener han.

Det er en uttalelse Støre ikke vil stille seg bak.

– Han mener at europeerne må være bedre forberedt, bedre organisert når det gjelder egen sikkerhet og forsvar. Det er jeg enig i. Men det er ingenting i dag som gjør at vi skal stå og si at det skjer uten USA, for det følger av Nato. Vi er medlemmer av Nato, og vi har gjensidige forpliktelser, sier han og sikter til Natos grunnregel om «alle for én».

– Men i lys av uttalelsene de siste tre-fire ukene er det ikke rart ukrainerne stiller spørsmål ved det, føyer han til.

I møtet med Zelenskyj ble det også drøftet hva som er Ukrainas behov framover, og hva Norge kan bidra med.

Hva det er, ville Støre ikke gå i detaljer om på lørdag.