Nato om forsvarsbudsjett: – Betydelig mer enn 3 prosent

Under München sikkerhetskonferanse uttalte Nato-generalsekretær Mark Rutte at medlemslandene må øke forsvarsutgiftene til «betydelig mer enn 3 prosent» av BNP. Dette kommer som svar på USAs president Donald Trumps krav om at allierte skal bruke 5 prosent av BNP på forsvar, en betydelig økning fra det tidligere målet på 2 prosent, skriver Politico.

Rutte understreket at det vil kreve prioritering av forsvar over andre områder, som sosiale velferdsprogrammer.

– Over de neste par månedene vil vi få enighet om budsjettmålet, sa han.

Rutte påpekte også at det er et klart behov for flere luftforsvarssystemer, langdistansemissiler og stridsvogner. Han understreket at USA fortsatt er forpliktet til Nato, til tross for tidligere kommentarer fra USAs forsvarsminister Pete Hegseth.

– Vi har ikke betalt nok de siste 40 årene, spesielt siden Berlinmurens fall, sa Rutte.

Om fredsforhandlinger i Ukraina sa Rutte at alle dører er åpne for å avslutte konflikten, og at det er viktig å sikre at Russland ikke får kontroll over ukrainsk territorium.

– Vi må avslutte dette på en eller annen måte ... Putin skal ikke erobre en kvadratmeter eller kvadratkilometer av Ukraina, sa Rutte.