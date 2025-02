Forsikringsselskap advarer mot skityver i fjellheimen

– Altfor ofte etterlates ski og staver utenfor kafeen i skianlegget uten oppsyn. Da er det fort gjort for tyver å ta dine ski og stikke av. De går ofte etter alpinutstyr som er lett å selge videre, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i forsikringsselskapet Tryg.

Snittpris over 10.000

Snittprisen på alpinutstyr som ble stjålet i fjor var over 10.000 kroner, viser tall fra Tryg. De mener at det trolig stjeles skiutstyr for flere millioner årlig.

Tryg mener at det beste er å holde øye med skiutstyret, men at man også kan splitte skiparet og sette skiene et stykke unna hverandre fordi tyver ofte ikke vil stjele kun én ski.

Brandeggen sier at tyverier av ski som settes utenfor en kafé i skianlegget normalt dekkes av reiseforsikringen, men at erstatningen kan bli redusert hvis skiutstyret har vært ubevoktet over lengre tid. Leid utstyr erstattes imidlertid ikke.

– Vi får mange henvendelser i vinterferien om reiseforsikringen dekker tyveri av leid skiutstyr, men det gjør den ikke. Derfor anbefaler vi alle som leier skiutstyr å tegne egen forsikring hos de du har leid utstyret hos, sier han.

NTB