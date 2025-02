WSJ: – Tesla taper på Elon Musks avbyråkratisering

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Demokratene anklager Elon Musk for å bruke Department of Government Efficiency til å gagne sine egne selskaper. Men i ett fremtredende tilfelle er faktisk Tesla den største taperen: Donald Trump har fryst tilskudd til elbil-ladestasjoner og løsnet på utslippsstandarder. Musks forretningsinteresser må overvåkes, men det finnes foreløpig lite bevis for at avbyråkratiseringsarbeidet er i hans egeninteresse.

Financial Times

Europa prøver å hevde seg som en aktør i det globale AI-kappløpet. Noen har pekt på franske Mistral som billigere modell, basert på åpen kildekode. Men Europa mangler kapitalen til å bygge opp AI-startups raskt.

Die Welt

Politikere lover ofte å redusere byråkratiet. Likevel innføres stadig nye regler – blant annet i kampen mot billige produkter fra Asia. Men hva forbrukerne ønsker å kjøpe bør de egentlig få bestemme selv.

The Economist

Tysklands forretningsmodell har bygget på eksport til Kina, billig gass fra Russland og sikkerhet fra Amerika. Nå har alle tre elementene forsvunnet. Kristendemokraten Friedrich Merz ligger an til å vinne valget i Tyskland. Men skal han reparere Europa, må han først få orden på Tyskland.

