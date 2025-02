Major, som var statsminister fra 1990 til 1997, kom med uttalelsene under et intervju med BBC-programmet «The World This Weekend». Han kommenterer blant annet USAs president Donald Trumps nylige telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin, der man ble enige om umiddelbare forhandlinger for å få slutt på krigen i Ukraina.

– Det var ikke gjort konsultasjoner med Ukraina eller noen andre i forkant, sier Major.

Major mener dette, samt de tilsynelatende innrømmelsene Trump gjorde, mangler sidestykke.

– Tenk på hva som skjer hvis Russland kan kalle det en seier: Kina kommer til å merke seg det, i likhet med resten av verden, deriblant hver eneste diktator. Om USA ikke kommer til å stå bak sine allierte på den måten verden tidligere har vært vitne til, er vi i mine øyne på vei inn i en helt annen og farligere verden.