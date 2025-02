Ifølge to kilder som Washington Post har snakket med, vil Doge ha tilgang til et system i skattevesenet IRS kalt IDRS (Integrated Data Retrieval System) og som inneholder økonomiske opplysninger om hver eneste skattebetaler, bedrift og veldedig organisasjon i USA.

To kilder sier det samme til ABC News.

Ansatte i IRS bruker dette systemet til å gjennomgå skatteopplysninger, utstede meldinger til skattebetalere og til å oppdatere skatteregistrene.

Tilgangen til dette systemet er ikke blitt åpnet for Doge i løpet av helgen, sier flere kilder til ABC News, mens det ifølge Washington Posts kilder søndag kveld fortsatt var uklart om fungerende IRS-leder Doug O'Donnell eller andre i IRS, eller finansdepartementet, hadde innvilget tilgangen til IDRS.

Ifølge Washington Posts kilder vurderer IRS nå, etter press fra Det hvite hus, å inngå en samarbeidsavtale som kan gi Doge bred tilgang til flere av IRS' systemer, deriblant IDRS.

Tilgangen til IDRS er svært begrenset. Skattebetalere som har fått urettmessig avdekket sine opplysninger eller til og med fått sine opplysninger undersøkt, har lovfestet rett til økonomisk kompensasjon.

En tjenesteperson i president Donald Trumps administrasjon sier at Doge trenger tilgang til IDRS for «å gjøre slutt på sløsing, svindel og misbruk, samt forbedre offentlig forvaltning slik at folk kan få bedre tjenester».