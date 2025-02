WSJ: – En fornærmelse mot USAs allierte

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det er en fornærmelse mot USAs allierte at Europa ikke får sitte ved forhandlingsbordet under fredsforhandlingene om Ukraina. Men Trump-administrasjonens beslutning gjenspeiler også realitetene. For mange av de store landene i Europa har vært for trege og for gjerrige i sin støtte til Kyiv. Nå bør de handle deretter.

Financial Times

Over hele verden har Donald Trump gitt håp til korrupte tjenestemenn, tvilsomme ledere og produsenter av konvolutter fulle av bestikkelser. Han har satt håndhevingen av Foreign Corrupt Practices Act på pause. Motivet skal være å hindre overhåndhevelse, men det er neppe den eneste hensikten.

Die Welt

Det må ha vært vanskelig for kristne transpersoner at de tidligere ble nektet kirkelige bryllup. Det kan kirken gjerne beklage. Men må dette virkelig føre til en lang historisk prosess som skal gjennomsyre alle deler av kirken?

Dagens Industri

Akkurat nå pågår Sveriges største rettssak noensinne, med Orrön Energy, Ian Lundin og Alex Schneiter på tiltalebenken. Etterforskningen har pågått i ti år og resultert i en saksmappe på over 80.000 sider. Bevisene fremstår imidlertid som svake.

Les også Financial Times: – Donald Trumps gave til Kreml Donald Trumps telefonsamtale med Vladimir Putin har tatt Ukrainas europeiske allierte på sengen. Det skriver Financial Times.