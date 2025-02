Mer inkasso for Märtha: – Aldri opplevd maken

I desember ble det kjent at flere av de lokale leverandørene slet med å få betalt etter prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bryllup på Sunnmøre i august i fjor.

Fakturaer for til sammen over én million kroner hadde da enten gått til inkasso eller lå til andre gangs purring. Et par dager etterpå hadde den største regningen, på 800.000 kroner, blitt betalt.

Nå har det dukket opp nye inkassosaker, og denne gang er det gårdeier Jon Erlend Vinje som er avsenderen, melder Se og Hør. Han leide ut gressletten der bryllupsteltet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett sto, men har fremdeles ikke har fått betalt for alt.

Les også Bryllupet fakturert på firmaet: – Håper inderlig at Märtha Louise ikke har gjort det Flere reagerer på at Märtha Louise og Durek Verrett har fått bryllupsregninger på firmaet. Grepet kan være ulovlig hvis det stemmer, ifølge skatteekspert.

- Aldri opplevd maken

– Det er dessverre riktig at vi ikke har fått betalt for alt arbeidet som ble gjort under bryllupsarrangementet, sier Vinje til kjendisbladet.

Det totale utestående beløpet er på 50.000 kroner, av en totalregning på 150.000 kroner. Vinje har nå måttet sende dette beløpet til inkasso etter flere purringer. Det har han aldri har opplevd før i sin 13-årige karriere.

– Jeg har drevet mitt eget selskap i tretten år og aldri opplevd maken til dette. Jeg kan knapt huske at jeg har måttet sende én eneste purring. Og så ender det med at jeg plutselig må sende tre regninger til inkasso.

KLART FOR BRYLLUP: Märtha Louise og Durek Verrett giftet seg i august på Vinjevollen i Geiranger. Foto: NTB

Prinsesse Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, skriver i en e-post til Se og Hør at årsaken til forsinkelsen er en gjennomgang av alle fakturaer.

«Som en ansvarlig aktør er det vår plikt, i samarbeid med våre rådgivere, å gjennomgå samtlige fakturaer og påse at det er i henhold til inngåtte avtaler. Det har i noen tilfeller vist seg å ta ekstra tid, uten at det er noen dramatikk i det fra vår side», skriver Scheele Carlsen

Bryllupsregninger på firmaet

Det er enkeltmannsforetaket Prinsesse Martha Louise Kulturformidling som ifølge Se og Hør som den formelle oppdragsgiveren og mottakeren av de ubetalte fakturaene. Det har fått flere til å reagere, da det på generell basis ikke er lov å føre utgifter til eget bryllup i et enkeltmannsforetak.

– Jeg håper inderlig at prinsesse Märtha Louise ikke har ført utgifter til bryllupet i sitt enkeltmannsforetak, med mindre hensikten åpenbart har vært viderefakturering, og at viderefaktureringen i så fall ble foretatt i sommer, sa partner i både Advokatfirmaet Nova og regnskapsselskapet Aider, Eivind Bryne, til Finansavisen like før jul.

– Det er ikke anledning til å føre private utgifter i et regnskap. Det å anse sitt private bryllup som noe annet enn en privatsak, det er i utgangspunktet ikke lov. Og da må man skille mellom det, og det som er virksomheten, sa advokaten.

Enkeltmannsforetaket Prinsesse Martha Louise Kulturformidling driver «Kulturformidling av ethvert slag og dertil rosenterapi m.v.», heter det i Brønnøysundregistrene.

«Vi kommenterer ikke økonomiske spørsmål av privat karakter. Og vi kommenterer ikke Se og Hørs mange utsagn», svarte manager Scheele Carlsen på kritikken til Finansavisen den gang.