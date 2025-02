Usikkerheten øker: Trump vil nedprioritere Nato

– Iran og Nord-Korea har sluttet seg til Kina og Russland, og alle støtter Russlands krigføring i Ukraina.

Slik ser de på Trump

Presidentvalget i USA i 2024 har skapt større uforutsigbarhet om amerikansk støtte og tilstedeværelse i Europa, heter det i rapporten. Dette har også blitt enda tydeligere av de siste dagers utvikling knyttet til Sikkerhetskonferanse i München og fredsforhandlingene mellom Russland og USA om Ukraina.

– Valget av Donald Trump øker usikkerheten om USAs rolle i verden, heter det i rapporten.

Forsvarsanalysen trekker fram tre noenlunde konsistente trekk ved Trump som likevel antyder USAs retning og gjør det mulig å forstå ham.

Han er motstander av frihandel, foretrekker kortsiktige avtaler fremfor institusjonsbygging, og han har respekt for sterke, autoritære ledere som Xi Jinping og Vladimir Putin.

– USA vil under ham mest trolig nedprioritere Nato, skriver de.

Samlet Norden

Et av lyspunktene er at det er en historisk enighet i Stortinget om en kraftig satsing på forsvar. Et annet lyspunkt er at Norden nå er samlet i Nato etter at Sverige ble medlem i fjor.

– Mulighetene for nordisk militært samarbeid har aldri vært bedre, heter det i rapporten.

Ellers er FFIs tre råd til forsvarsledelsen i stor grad like som i fjorårets analyse, blant annet at Forsvaret må «utvikle evnen til høyintensiv strid mot russiske styrker i nord».

De peker på at langtidsplanen for forsvarssektoren, som har som sin visjon å utvikle et større forsvar som virker, har stor handlingsfrihet. Forsvaret bør forvalte denne handlefriheten i utviklingen av forsvaret.

– Tydeligere prioritering av operative kapasiteter vil bli viktig, heter det.