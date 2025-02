I tillegg har det amerikanske finanstilsynet (SEC) saksøkt Musk og krever at han betaler opptil 150 millioner dollar til staten. SEC mener han har brutt føderale verdipapirlover, ifølge CNN.

– Vil trekke seg

Musk var den største bidragsyteren til Donald Trumps valgkamp. Etter valget har mangemilliardæren blitt belønnet av Trump med å få lede arbeidet med å kutte statlige reguleringer.

Pressesekretær i Det hvite hus, Karoline Leavitt, har sagt følgende om mulige interessekonflikter:

– Hvis Elon Musk støter på en interessekonflikt knyttet til kontraktene og finansieringen som Doge har ansvar for, vil han trekke seg fra disse.

Musks planer har blitt møtt med protester. Sist helg samlet demonstranter seg utenfor Teslas utstillingslokaler i byer som New York, Seattle, Kansas City og flere steder i California. Mange av demonstrantene bar plakater som sammenlignet Trump-administrasjonen med nazister – en karakteristikk Musk tidligere har avvist på det sterkeste, ifølge The Guardian.

Fare for korrupsjon

Organisasjoner som overvåker myndighetene, har advart om at Musks mange mulige interessekonflikter og mangelen på åpenhet rundt hans rolle i regjeringen skaper en risiko for at han kan bruke sin makt til politisk korrupsjon.

– Du trenger ikke være noen ekspert på etikk for å forstå hvor stort problemet er når en milliardær som har finansiert presidentens valgkamp og selv har statlige kontrakter, får makt til å granske systemer som påvirker hvordan og når offentlige kontraktører blir betalt, sier Donald Sherman til The Guardian.

Han er administrerende direktør i Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), en liberal overvåkingsgruppe som ettergår politikere og myndigheter i den amerikanske hovedstaden.

Larry Noble, jussprofessor ved American University i Washington, er enig med Sherman.

– Musk og hans tilhengere kan hjelpe Trump med «å drepe eller nøytralisere» offentlige organer og regler som tjener og beskytter allmennhetens interesser, samtidig som de sikrer at regjeringen beskytter og tjener de rike og deres formuer, sier han til avisen.

– «Angrepsstyrken» er positiv

Men Musk blir også ønsket velkommen av enkelte aktører i Silicon Valley, USAs høyborg for teknologiutvikling.

Shyam Sankar er teknologidirektør i programvareselskapet Palantir, som de siste årene har sikret seg kontrakter verdt flere hundre millioner dollar fra det amerikanske forsvaret for prosjekter knyttet til kunstig intelligens.

Han sier at Musks «angrepsstyrke» skaper en positiv omveltning for dem.

– Jeg tror Doge vil bringe meritokrati og åpenhet inn i staten, og det er akkurat det vår kommersielle virksomhet handler om, sa Sankar under en regnskapspresentasjon nylig.