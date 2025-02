Musk lanserer ny versjon av KI-tekstrobot

Grok 3 har ifølge Musk ti ganger så stor datakapasitet som forgjengeren grok 2, som ble lansert i august i fjor.

Tekstroboten er trent opp på syntetisk data og er utstyrt med selvkorrigerende mekanismer som skal unngå at den gjør feil, et fenomen kjent som «hallusinasjoner» og som kan gjøre at KI-tekstroboter presenterer feil eller misledende opplysninger som fakta.

Den første Grok-versjonen ble utviklet i 2023, og siden har etterfølgerne Grok 1,5 og Grok 2 kommet. De har ikke gjort det i nærheten av like godt som OpenAIs ChatGPT, som ble lansert i 2022. I forrige måned kom kinesiske Deepseek på markedet, og konkurransen er dermed skjerpet ytterligere.