Trump har sluppet løs kaoset: – Han gjør alt galt

Han har stanset offentlige bevilgninger som er vedtatt av de folkevalgte i Kongressen. Han har stanset arbeidet til tilsynsorganer som skulle hindre maktmisbruk. Han har sørget for å nedlegge bistandsorganisasjonen USAID og gjort tusenvis av ansatte arbeidsledige fra en dag til en annen.

Og i tillegg har han gitt Doge – Elon Musks kontor for statlig effektivisering – tilgang til finansdepartementets betalingssystem og trolig personopplysningene til de fleste amerikanske skattebetalere.

Selv om en dommer har fastslått at dette er ulovlig, er det uklart hvor stor tilgang Musks team har fått.

– Vil distrahere

På toppen kommer Trumps mange ytringer, som har skapt avisoverskrifter og utløst sterke reaksjoner verden over. Metoden blir av nyhetsbyrået AP omtalt som «kaos ved hjelp av distraksjon».

Og når verdens ledere ser hva Trump gjør med sitt eget statsapparat, lurer de på hvordan han kommer til å forholde seg til Nato, FN og Verdensbanken i tiden framover, skriver nyhetsbyrået.

– Trumps handlinger varsler et permanent skifte i landskapet, ikke bare en bryter som skrus tilbake om fire års tid, skriver Heather Hurlburt, forsker ved tenketanken Chatham House i London.

– Opp til militæret

Neumann har imidlertid fortsatt tro på at USAs domstoler kan demme opp for utviklingen.

Skulle Trump-administrasjonen nekte å følge rettsavgjørelser, vil det i siste instans være USAs væpnede styrker som avgjør hva som skjer videre, ifølge forskeren. Og han tror ikke lojaliteten deres nødvendigvis ligger hos Trump eller forsvarsminister Pete Hegseth.

– Det er en tanke om at militæret er så konservativt og derfor vil gjøre det Trump sier. Jeg tror at nettopp fordi militæret er konservativt, så vil det være mange som har store problemer med Trump, sier Neumann.

– Ingen revolusjon

På spørsmål om det vil bety borgerkrig hvis militæret må gripe inn, tviler Neumann på at det vil gå så langt.

– Men bare det at vi har denne konversasjonen, viser jo hvor ille det står til. For et par år siden tok jeg det for gitt at det amerikanske rettssystemet ville funke. Nå tar jeg ikke det for gitt i det hele tatt.

– Er dette en revolusjon eller et kupp?

– Hvis noe skal være en revolusjon, så må det være en sterk sosial forandring. Et typisk trekk ved en revolusjon er at det skjer en sosial mobilisering rundt omkring i samfunnet. Det gjør det ikke her. Alt som skjer av mobilisering, er fra toppen. Dette er et kuppforsøk. Vi vet jo ikke om det lykkes.

Nærmere Kina?

Neumann mener utvilsomt at det er Europa som holder fast på den liberale verdensordenen, ikke USA.

– Det er i seg selv et problem fordi splittelsen mellom USA og EU kommer til å bli ganske heftig. Trump vil kaste vrak på den liberale ordenen. Europa vil beholde den.

Han utelukker ikke at EU kommer til å se østover de neste årene.

– Hvis USA begynner å bli like autoritært som Kina – det er et stykke igjen dit, men hvis man går i den retningen – så er det ingen grunn til at Europa ikke skal legge seg nærmere Kina og desto lenger vekk fra USA, sier Neumann før han gjentar at «Trumps USA gjør alt galt».

En annen bekymring er at flere tilsynsorganer som skal hindre maktmisbruk, blir lagt ned.

– Et fungerende upartisk statsapparat er kanskje den viktigste maktressursen verden noensinne har sett. Det å bygge det ned og skape en situasjon der maktapparatet leverer informasjon og avgjørelser som de tror lederne vil like, er livsfarlig, sier han.

– Det er et av demokratiets store fortrinn opp gjennom at de har hatt et statsapparat som har vært noenlunde uavhengig. Det har gjort demokratiet veldig mye sterkere enn andre regimetyper. Å kaste vrak på det, det er igjen idioti, mener forskeren.

Permanent skifte?

Hvorvidt utviklingen i USA innebærer et permanent skifte eller er forbigående, har han ikke et klart svar på.

– Det er ingen tvil om at hele det amerikanske politiske systemet har gått mot høyre. Hvis Trump skulle dø i morgen, så er det visepresident J.D. Vance som tar over. Han er på mange måter farligere enn Trump fordi han er smartere, sier Neumann.

Han nøler ikke med å fastslå at Republikanerne har sluttet å være et demokratisk parti, men han har fortsatt tro på Demokratene. Å spå USAs undergang er for tidlig, mener han.

Samtidig ser han ikke bort fra at Trumps handlinger på sikt vil føre til at Kina blir verdens mektigste land.

– «Make America great again», er jo bare tull. USA er verdens viktigste makt. Det er noe av det komiske med det Trump driver med, det er jo ikke nødvendig. Ved å framstå som man gjør nå, øker bare sjansene for at Kina skal ta over verdenshegemoniet, sier Neumann.