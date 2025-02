Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Senatet har bekreftet Robert F. Kennedy jr. som USAs helseminister. Samtidig ble 13 personer i Texas innlagt på sykehus med meslinger – nesten alle barn som ikke er vaksinert. Nå må Kennedy forstå at han ikke lenger er en aktivistisk outsider som må komme med provoserende utspill for å få oppmerksomhet.

Financial Times

Det har vært nok en turbulent uke for Thames Water. Tusenvis av kunder i Sør-London mistet vannet etter et rørbrudd, mens ubehandlet kloakk renner ut i elver og vassdrag. Nå bør vannselskapet settes under offentlig administrasjon.

Die Welt

Er velgerne dumme og sneversynte? Stort sett ikke. Men hva med folk som flokker seg rundt venstrepartiet Die Linke fordi de synes partileder Heidi Reichinnek er kul? Like uklokt er det å gi sin stemme til Alternativ for Tyskland.

Dagens Industri

Etter sikkerhetskonferansen i München er Europas ledere i sjokk, men hva hadde vi egentlig forventet? At Ursula von der Leyen skulle få lede Ukraina-forhandlingene? At soldater fra Texas og Maine skulle bevokte en fremtidig europeisk våpenhvile? Dette bør være øyeblikket for en europeisk nystart.

Les også WSJ: – Tesla taper på Elon Musks avbyråkratisering Det finnes foreløpig lite bevis for at avbyråkratiseringsarbeidet er i Elon Musks egeninteresse, skriver The Wall Street Journal.