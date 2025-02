Verdens største festival omsetter som et helt land

Det tilsvarer om lag brutto nasjonalprodukt for hele Island eller Georgia – og det hele skjer altså i løpet av seks uker.

Guder driver økonomien

– Vi ser vekst på alle kanter, infrastruktur, hotell, mat og alle andre sektorer, sier Devendra Pratap Singh, som er sjef for handelskammeret i Uttar Pradesh og Uttarakhand.

Næringslivsavisa The Economic Times lagde en reportasje i januar med tittelen «Hvordan guder driver den indiske forbruksøkonomien», der de bemerker at Kumbh bare er «den synligste delen av en stor driver av Indias økonomi: festivalsyklusen». Mange kjente merkevarer og selskaper har benyttet anledningen til å sette opp butikker og reklamere stort i byen.

Langs elvebredden der pilegrimene kommer for å bade, har det etablert seg en hær av selgere som tilbyr alt fra mat og klær til blomster, suvenirer og bønnegjenstander.

Regjeringspartiet bidrar til festen

Man forventer også massive offentlige inntekter på moms og andre avgifter. Med i det økonomiske bildet er også enorm infrastrukturutbygging fra delstatsmyndighetene og føderale myndigheter. Begge deler styres av hindunasjonalistpartiet BJP.

– Vi har nye veier, broer, ekstra fly og tog, nye hoteller og restauranter – og etterspørsel etter arbeidskraft som vi ikke har sjans til å møte, sier taxisjåføren Kumar.

Prisene på eiendom og hotellrom har skutt i været. De dyreste hotellrommene går for over 13.000 kroner natta – tilsvarende brutto nasjonalprodukt per innbygger i Uttar Pradesh.

Trengsel

Det er heller ikke bare i Prayagraj at man merker oppsvinget. Andre hellige byer for hinduene i området, som Varanasi og Ayodhya opplever også at det er langt flere pilegrimer enn vanlig.

– Til og med små landsbyer 80 kilometer utenfor Prayagraj er fullstappet. Folk overnatter der og pendler inn til Kumbh derifra, sier reisebyråsjefen Shahid Beg Romi.

Festivalen tar slutt 26. februar, etter over seks uker. Det har ikke bare vært glede og klingende mynt over feiringen – på selve festivalområdet omkom flere titalls personer da de ble klemt i hjel, mens ytterligere 15 døde i trengselen på en togstasjon i New Delhi der de forsøkte å ta seg til festivalen.