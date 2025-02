Dmitriev leder Russlands statlige investeringsfond og er full av lovord når det gjelder den amerikanske presidenten.

– Vi ser virkelig at president Trump og hans team er et team med problemløsere, folk som allerede har tatt hånd om en rekke store utfordringer på en svært raskt, effektiv og vellykket måte, sier Dmitriev til pressen i forkant av møtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Gode russisk-amerikanske relasjoner er svært viktig for hele verden. Det er kun sammen at Russland og USA kan håndtere en masse verdensproblemer, løse globale konflikter og tilby løsninger, sier Dmitriev, som deltar i den topptunge russiske delegasjonen, ledet av utenriksminister Sergej Lavrov.

Den saudi-eide satellittkanalen Al Arabiya melder at det viktigste for Russland er å sikre at forholdet til USA blir normalisert.

På forhånd har Kreml meldt at møtet har til hensikt å gjenetablere forholdet mellom Russland og USA. Planen er også å forberede et toppmøte mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin. Ukraina står også på dagsordenen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ikke invitert til samtalene og har gjort det klart at det er uaktuelt for Ukraina å bli påtvunget en løsning som landet ikke har vært med å forhandle fram.