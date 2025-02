Høytstående amerikanske og russiske tjenestemenn møtes i Saudi-Arabia tirsdag for å diskutere Russland-Ukraina-konflikten, men uten deltakelse fra ukrainske representanter, melder Bloomberg. Møtet startet rundt kl. 08.30 norsk tid, ifølge Reuters.

Zelenskyj skal til Saudi-Arabia på onsdag, men han har ingen planer om å møte amerikanske eller russiske tjenestemenn under besøket, ifølge Brussels Times.

Møtet i Riyadh blir etterfølgeren til den 1,5 time lange telefonsamtalen mellom president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har imidlertid advart om at landet hans ikke vil anerkjenne inngåtte avtaler uten deres deltakelse.

– Dette er en måte å finne ut om russerne kanskje er seriøse, og om de er på samme side som USA når det gjelder å avslutte krigen i Ukraina, sa talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet, Tammy Bruce.

– Normalisering av forholdet

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Kremls utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov deltar i samtalene. USA er representert av Det hvite hus nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz, Trump-utsending Steve Witkoff og utenriksminister Marco Rubio.

Usjakov uttalte at hovedmålet er å begynne en reell normalisering av forholdet mellom Russland og Washington. Samtalene vil fokusere på forberedelser til mulige forhandlinger om en løsning i Ukraina og et møte mellom de to presidentene.

Trump beskrev sin nylige samtale med Putin som «svært produktiv» og antydet at de sannsynligvis vil møtes i Saudi-Arabia. Dette var den første offentlig annonserte kontakten mellom de to lederne siden invasjonen av Ukraina i februar 2022. Til tross for europeisk kritikk har USA klargjort at dette er innledende samtaler, ikke fullverdige forhandlinger for å avslutte den tre år lange krigen.

– Jeg tror ikke folk bør se på dette som noe som handler om detaljer eller å gå videre i en slags forhandling, sa Bruce.