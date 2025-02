Krever valg i Ukraina – avlyser Saudi-møte

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har avlyst turen til Saudi-Arabia, som var planlagt onsdag, etter tirsdagens møte mellom USA og Russland. Det sier han på en pressekonferanse tirsdag. Reisen har blitt utsatt til 10. mars, skriver VG.

Zelenskyj har vist misnøye med at det ikke ble sendt ukrainske representanter under tirsdagens møte.

– Samtaler finner sted mellom russiske og amerikanske representanter. Om Ukraina – om Ukraina igjen – og uten Ukraina, sa Zelenskyj.

– Forhandlinger burde ikke skje bak ryggen vår. Tyrkia og Europa burde vært involvert i diskusjonen om å få slutt på krigen, la han til.

Krever nyvalg

Nyvalg i Ukraina anses som en nøkkelbetingelse for gjennomslag av en mulig fredsplan mellom Russland og Ukraina, melder Bloomberg, som refererer til Fox News-journalist Jacqui Heinrichs X-profil.

Ifølge flere diplomatiske kilder som Fox har snakket med, hevdes det at USA og Russland foreslår en tretrinns fredsplan: våpenhvile, valg i Ukraina og til slutt en formell avtale for å avslutte prosessen.

"En amerikansk kilde med innsikt i forhandlingene (...) sier at valgspørsmålet «svever i luften» – og at «det kan bli en del av fremtidige samtaler, men ikke i dag,» heter det fra Fox News.

Prediksjonsmarkedet Polymarket gir i skrivende stund 72 prosent sannsynlighet for nyvalg i Ukraina i løpet av 2025.

Ifølge kildene anser både Trump og Putin sjansene for at Ukrainas nåværende president blir gjenvalgt som lave.

Det hvite hus har ennå ikke kommentert saken, men ifølge Fox forventes det å gjøre det snart.

«Putin vurderer sannsynligheten for å få valgt en marionettpresident som ganske høy, og er også overbevist om at enhver annen kandidat enn Ukrainas nåværende president vil være mer fleksibel og villig til forhandlinger og innrømmelser. På sin side er D. Trump klar til å akseptere ethvert valgresultat, inkludert muligheten for at en pro-russisk marionett blir valgt,» er vurderingen fra ukrainsk side ifølge utenlandske diplomatiske kilder som Fox har snakket med.