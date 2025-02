Norled-sjefen går av

Wolden bekrefter til Aftenbladet at hun har gått av som toppsjef.

– Jeg har hatt fem veldig spennende år i Norled. Nå har jeg valgt å si opp, sier hun.

Hun ønsker ikke å utdype hvorfor hun slutter.

Norled er heleid av CBRE Investment Management. Administrerende direktør Andreas Koettering sier det ikke ligger noen dramatikk bak oppsigelsen.

– Heller det motsatte. Heidi har bidratt til å utvikle selskapet til det det er i dag. Nå mente hun at tiden var inne til å gå videre. Styret vil takke Heidi for hennes viktige bidrag, sier Koettering til samme avis.

Norled AS er et av landets største ferje- og hurtigbåtrederier med totalt rundt 80 fartøy over hele Norge.

(NTB)