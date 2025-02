Trump møtte pressen tirsdag etter møtet mellom utenriksminister Marco Rubio og hans russiske motpart Sergej Lavrov i Saudi-Arabia.

Trump sa at han er styrket i troen på en fredsavtale i Ukraina. Samtidig hamret han løs på president Volodymyr Zelenskyj, som i likhet med sine europeiske allierte har reagert kraftig på at Ukraina utelates fra samtalene.

– Det jeg hørte i dag, var «Å, vi ble ikke invitert». Vel, dere har vært der i tre år … Dere burde aldri ha startet den. Dere kunne ha inngått en avtale, sa Trump om ukrainerne.

Russland innledet sin fullskala invasjon av nabolandet 24. februar 2022 og okkuperer i dag rundt 20 prosent av Ukraina.

– Jeg er svært skuffet. Jeg hører at de er opprørt over at de ikke har fått en plass ved bordet. Vel, de hadde en plass ved bordet i tre år og lenge før det også, svarte han på spørsmål om hva han ønsket å si til ukrainerne som føler seg sveket.

– Jeg tror at jeg har makt til å få en slutt på denne krigen, la Trump til.

Valgutspill

Et rammeverk for fortsatte Ukraina-forhandlinger som ble presentert under møtet i Riyadh, inneholdt ifølge Fox News' ikke navngitte kilder et krav om nyvalg i Ukraina.

At det holdes valg i Ukraina har vært blant Russlands fremste krav – men Trump påstår at det ikke er noe russisk forslag. Forslaget kommer fra Trump selv, hevder han på pressekonferansen.

– Det er noe som kommer fra meg og mange andre land, svarte presidenten.

Trump fortsatte med å kalle Zelenskyj upopulær og hevdet feilaktig at den ukrainske presidenten har en oppslutning på 4 prosent. Han sa videre at «landet er blitt lagt i grus».

– Om Ukraina vil ha en plass ved forhandlingsbordet, må ikke da folket si at det var lenge siden de hadde valg?

Ifølge den siste undersøkelsen fra Kyiv International Institute of Sociology oppga 52 prosent av ukrainerne i desember at de har tillit til Zelenskyj.

Krigslover

Russland har i lengre tid stilt spørsmål ved Zelenskyjs legitimitet og vist til det faktum at hans formelle mandatperiode har utløpt. Ukraina har ikke holdt presidentvalg under Russlands pågående invasjon og okkupasjon, ettersom det råder unntakstilstand.