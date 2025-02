Musk avviser at han oppfører seg som president

I et felles intervju med Trump-venn Sean Hannity i Fox News roser de to hverandre, og de avfeier beskyldninger om at Trump går ut over sine fullmakter.

Musk slår også tilbake mot kritikken om at han opptrer som USAs president. Ingen av Trumps utpekte ministre er folkevalgte, påpeker han. Musk sier at han ser på sin rolle som en tilrettelegger for Trumps planer.

– Presidenten er folkets valgte representant, så det handler om å representere folkets vilje. Og hvis byråkratiet motarbeider folkets vilje og hindrer presidenten i å gjennomføre det folket ønsker, så lever vi i et byråkrati og ikke et demokrati, sier han.

Musk blir sett på som leder av det såkalte Departementet for offentlig effektivisering (Doge), noe Trump også har hevdet at han er. Milliardæren er imidlertid ikke ansatt i byrået, som ikke er noe departement i vanlig forstand.

Musks framtredende rolle i Trump-administrasjonen har fått offentligheten til å spørre hvem som faktisk styrer i Det hvite hus. I intervjuet er Trump rask til å slå fast at det ikke er dårlig stemning mellom dem.

– Elon ringte meg. Han sa «du vet at de prøver å skape splid mellom oss?» Jeg sa «absolutt», forteller Trump.