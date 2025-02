Flom av europeiske tradere – aktive om natten

Kveldsinnleggene til president Donald Trump på sosiale medier har sendt europeiske valutatradere til asiatiske markeder og åpningstider, skriver Financial Times (FT).

I løpet av de første ukene av Trumps nye presidentperiode har nattlige politiske meldinger og helgeutspill skapt uro i markedene. Valutapar som USD/CNH (amerikanske dollaren mot offshore kinesisk renminbi) har blitt det nest mest omsatte valutaparet, kun slått av dollaren mot euroen.

– Plutselig ser vi London-tradere logge seg på klokken 01.00 for å handle i Asia, sier Beng Hong Lee, sjef for institusjonelle markeder og plattformer ved SGX, Singapore-børsen, til FT.

– Det skaper definitivt mye etterspørsel og likviditet i markedet, la han til.

Satser på dollar

– Europeiske investorer og bedriftskunder prøver å hedge seg i Asia i løpet av natten, fordi de vet at hvis de venter til morgenen, kan det være for sent, sier Deutsche Bank-toppen Alexander von zur Mühlen, til avisen.

Analytikere advarer om at usikkerhet rundt USAs handelspolitikk vil fortsette å påvirke asiatiske valutaer, spesielt med tanke på de handelsoverskuddene mange asiatiske land har med USA.

– Å være long i USD/CNH er fortsatt den beste sikringen på mellomlang sikt, spesielt siden tolløkningene mot Kina trolig blir mer varige enn mot andre land, sier Adarsh Sinha, valutastrateg i Bank of America Securities, til avisen.