Sent tirsdag kveld sa president Donald Trump at han er styrket i troen på en fredsavtale i Ukraina etter møtet mellom utenriksminister Marco Rubio og hans russiske motpart Sergej Lavrov.

Han hamret imidlertid samtidig løs på Volodymyr Zelenskyj, som har reagert kraftig på å bli utelatt fra samtalene.

– Det jeg hørte i dag, var «Å, vi ble ikke invitert». Vel, dere har vært der i tre år … Dere burde aldri ha startet den. Dere kunne ha inngått en avtale, sa Trump om ukrainerne.

Forsvarsforsker Anders Romarheim mener at Donald Trumps uttalelser speiler russisk propaganda om Ukraina-krigen, og at dette er særskilt illevarslende for europeisk sikkerhet, skriver Dagbladet.

– Vi ser at propagandaen og narrativet til Russland nå blir gjentatt av Trump, i litt mildere former. Forhandlinger går lett når man ser konfliktene relativt likt og har sammenfallende interesser, sier han til avisen.

– Ukraina er nå i livsfarlig territorium, påpeker forsvarsforskeren.

USA-ekspert og professor ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, mener at det å snakke om historie, felles verdier og Europas sikkerhetsbehov er direkte kontraproduktivt hvis en skal nå frem til Trump, fordi han tenker på en helt annen måte.

– Det er Putin Trump ønsker å forholde seg til. La de to store karene sette seg ned sammen og komme til «en deal», og så har USA og Russland et godt forhold igjen. Det er slik Trump ser det, sier Mjelde til Dagbladet.