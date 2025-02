– Donald Trump ble president fordi begge de to politiske partiene har totalt feilet i å utvikle politikk som sørger for at USA har industribedrifter igjen, sier Karl Johan Molnes.

– Trump kan komme til å fikse dette, men det er så tydelig at han går så langt over streken at han kan bli stilt for riksrett ganske fort, sier Molnes.