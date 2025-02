Russland: – Et svært, svært viktig skritt mot fred

Ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov dreide mesteparten av tirsdagens møte i Riyadh seg om det bilaterale forholdet mellom USA og Russland, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Men det ble tatt et svært, svært viktig skritt mot å skape betingelser for en fredelig løsning, sier Peskov, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Han utelukker ikke at det kan arrangeres et toppmøte mellom president Vladimir Putin og president Donald Trump i løpet av februar, men sier at det kanskje også blir senere.

Det vil i så fall være det første toppmøtet i sitt slag siden 2021 – før Russland gikk til full krig mot Ukraina.

Tirsdag møttes russiske og amerikanske diplomater, deriblant landenes utenriksministre, i Saudi-Arabia for å diskutere Ukraina og utsiktene til russisk-amerikansk samarbeid på flere områder. Ukraina var ikke invitert.