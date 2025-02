Felleskjøpet-sjefen fraskriver seg bonus etter eggskandalen

I starten av februar tilbakekalte flere produsenter tonnevis med egg etter at Felleskjøpet hadde levert fôr med alvorlige forhøyede verdier av vitamin D. Feilen førte også til at 60.000 høns er avlivet den siste tiden, skriver NRK.

I Felleskjøpets årsrapport for 2024 tar konsernsjef Svenn Ivar Fure ansvar. Her står det om den store produksjonsfeilen ved kraftfôrfabrikken i Trondheim, som skjedde på slutten av året.

– Det blir feil for meg å motta en bonus for fjoråret når vi står midt i denne alvorlige saken, hvor vi fortsatt ikke har den endelige oversikten over konsekvensene, sier Fure.

Som toppleder kan han få utbetalt en bonus på inntil 20 prosent av fastlønn.

– Nå står vi i den mest alvorlige saken i min tid som konsernsjef. Å frasi meg bonus var ene og alene min personlige beslutning, sier han.

Ledelsen har bestemt at saken skal granskes internt.