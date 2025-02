Trump vil ha føderal kontroll over Washington D.C

– Jeg synes vi burde ta over Washington D.C. – gjøre det trygt, sa Trump til journalister om bord på presidentflyet Air Force One på vei fra Miami til Washington onsdag kveld.

– Jeg tror vi burde styre District of Columbia, la han til.

Kongressen i USA har ifølge byens vedtekter fra før all mulighet til både å gjennomgå og til og med stanse lover der. Men noen republikanere i Kongressen har tidligere uttrykt ønske om å utøve ytterligere makt over hovedstaden. Det ønsker de ved å frata byens begrensede selvstyre og atter en gang underlegge den under direkte føderal kontroll, slik det var da byen ble grunnlagt.

Trump sier at han liker DCs ordfører Muriel Bowser personlig, men at han misliker måten byen styres på.

– De gjør ikke jobben sin. Det er for mye kriminalitet, for mange telt på gressplenene – disse praktfulle gressplenene, sa Trump på flyet.

Han sa at han ikke kan ha utsikt til hjemløse mennesker når han er vert for utenlandske ledere i Washington.

– Man kan bare ikke la det skje. Man kan ikke ha telt på alle de vakre – de engang vakre plassene og gressplenene, sa han.