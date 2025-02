WSJ: – Vladimir Putin er den eneste diktatoren i denne krigen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump prøver å stemple Volodymyr Zelenskyj som en illegitim diktator. Men den eneste diktatoren i denne krigen er Vladimir Putin, som forgifter russere i eksil og sender sine motstandere til fangeleirer i Arktis.

Financial Times

For to år siden sto USA på randen av en alvorlig bankkrise. Da gikk en rekke regionale banker over ende, med Silicon Valley Bank som den mest kjente av dem. Nå trues markedets stabilitet av Donald Trumps hensynsløse eksperiment med finansiell deregulering.

Die Welt

Bayern vil ikke la lærerstudenten Lisa Poettinger gå videre til den andre delen av sin utdanning. Men delstaten vil ikke gå under selv om en kvinne som poster «Refugees welcome!» må lære seg å håndtere pubertale gutter fra migrantfamilier som nekter å ta henne i hånden.

Dagens Industri

Det har vært behagelig og billig å ha amerikanske soldater på vakt i Europa. Men i lengden er det uholdbart at vår skjebne avhenger av noen tusen stemmer i Pennsylvania, Nevada eller Arizona. For å avskrekke Russland vil Europa ruste opp så raskt som mulig.

