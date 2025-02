Forsker om Trumps Zelenskyj-uttalelse: – Begynnelsen på slutten for Nato

– Jeg tror dette er begynnelsen på slutten for Nato, sier forsker, statsviter og sosialantropolog Iver B. Neumann til NTB.

Onsdag ettermiddag postet president Donald Trump en tekst på Truth Social der han kalte Volodymyr Zelenskyj en «diktator» og skrev at han kan «ende opp uten et land».

– Den er usann. Den er et forsøk på å redusere Zelenskyj og Ukrainas legitimitet og derfor skadelig for Ukraina. Den sår tvil om USAs vilje til å støtte venner og allierte, og undergraver derfor også Nato, sier forskeren.

Om hvorvidt det er sannsynlig at USA trekker ut sine styrker fra flere land, sier han:

– Ja, Trump har sagt at han vil redusere USAs nærvær i Europa og prioritere Kina. Det er ingen grunn til å tro at han ikke vil det, sier Neumann.

– Fornærmet femåring

USA-ekspert Jan Arild Snoen sier Trumps påstand er helt uten forankring i virkeligheten.

– Zelenskyj har solid folkelig støtte, og det er fullt forståelig at nyvalg utsettes under en krig, akkurat som britene gjorde det under 2. verdenskrig. Churchill var ingen diktator. Trump oppfører seg som en fornærmet femåring. Karakteristikken er et svar på at Zelenskyj påpekte at Trump befinner seg i en boble av russisk desinformasjon, sier Snoen til NTB.

Han er forfatter og kommentator, og har fulgt amerikansk politikk i flere tiår.

Ifølge han er et stadig mer sannsynlig utfall at Nato fortsetter på papiret, men at det er grunn til å stille et stort spørsmålstegn ved USAs sikkerhetsgarantier.

– Atomparaplyen vil være der, og samarbeid om etterretning og lignende, men Europa må for øvrig så raskt som mulig bli i stand til å klare seg selv. Norge er i en særlig skvis fordi kontinental-Europa er landmakter uten den maritime styrken som Norge er avhengig av, sier han.

Kan ikke stole på USA

Også ekspert Eirik Løkke mener en Trumps uttalelse kan få konsekvenser for Ukraina og Europas sikkerhet.

– Det betyr at vi i Europa ikke lenger kan stole på USA, at USA stiller opp for Europa. USAs sikkerhetsgaranti i Europa er ikke en garanti under Trump, sier Løkke.