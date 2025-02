Styrker samarbeidet med Europa: – Vi må ta større ansvar for egen sikkerhet

– Slik situasjonen er nå, er det nødvendig at Europa tar større ansvar for sin egen sikkerhet. Vi må koordinere oss bedre og forsterke samarbeidet, sier forsvarsministeren til NTB.

Han tok onsdag imot sin britiske kollega, forsvarsminister John Healey, i Finnmark – som ledd i prosessen «å fordype og bredde ut» forsvarssamarbeidet mellom Norge og Storbritannia. Amerikanerne kommer til vende mer av sin forsvarsoppmerksomhet mot Stillehavet, og har i lengre tid bedt Europa gjøre mer for sin egen sikkerhet, poengterer statsråden.

– Det har vært en del oppvekkere de siste årene som gjør at vi alle nå øker forsvarsbudsjettene. Men vi må også passe på å forsterke samarbeidet, sier statsråden.

Norge er Nato og Europas øyne og ører i nordområdene, poengterer han. I tillegg står vi overfor store investeringer i sjøforsvaret, med blant annet kjøp av fem fregatter, seks ubåter og «vi skal bygge mange nye standardfartøy».

Nordflåten fortsatt intakt

– Selv om Russland har store tap på slagmarken i Ukraina, så er Nordflåten og atomvåpenkapasitetene på Kola fortsatt intakt. De har stor kapasitet til å operere på havet og under havflaten. Det er avgjørende for både norsk, britisk og amerikansk sikkerhet at vi koordinerer innsatsen for å passe på dette, sier Sandvik.

Det to dager lange forsvarsministermøtet i Finnmark onsdag og Bodø torsdag finner sted da verdenspolitikken er i en svært usikker og turbulent periode.

Mens Russland og USA holder samtaler om en mulig avslutning på krigen i Ukraina, er europeiske statsledere i hyppig kontakt denne uka for selv å diskutere veien videre for Europa og Ukraina.