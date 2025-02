Trump gjentar at USA trenger Grønland

Trump uttalte seg om en rekke temaer til journalister om bord på Air Force One på vei tilbake til Washington D.C. etter å ha deltatt på en konferanse i Miami onsdag kveld.

Men det er uklart om det var på flyet at han også uttalte seg på nytt om Grønland, påpeker Ritzau. Uttalelsen har kommet via nyhetsbyrået Reuters.

Trump har flere ganger siden desember sagt at USA ønsker kontroll over Grønland.

7. januar ankom sønnen Donald Trump Jr. Grønland med farens eget fly. Der sa junior at han skulle besøke Grønland som turist. Besøket varte i noen få timer.

Langvarig ønske

Mens sønnen var på Grønland, sendte Trump ut en melding på Truth Social om Grønland og sønnens besøk, der det het at «dette er en avtale som må skje», uten å fortelle konkret hvilken avtale han henviste til.

– Jeg tror at vi kommer til å få det, sa Trump om Grønland i et intervju med CNN senere i januar.

10. februar sa Trump til journalister om bord på Air Force One at USA skal utvides med Grønland, Canada, og til sist også med Gazastripen.

Trumps ønske om kontroll over Grønland er blitt avvist av både Grønlands leder Múte B. Egede og Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Trumps ønske om kontroll over Grønland er ikke nytt. I 2019, under sin første presidentperiode, sa han at han ville kjøpe Grønland.

Forsvarsavtale

USA har fra før brede rammer som følge av en forsvarsavtale fra 1951 mellom Danmark og USA.

Avtalen innebærer at USA, i regi av Nato, skal bistå Danmark i forsvaret av Grønland, og at SUA har rett til fri adgang over alt på Grønland.

Amerikanske styrker er utstasjonert på Pituffik Space Base, som tidligere var kjent som Thulebasen. Der kan USA utvide tilstedeværelsen uten å måtte spørre Danmark eller Grønland om lov.