Trumps tale var i hovedsak vinklet på økonomisk politikk, men han tok seg også tid til å gjenta påstanden om at Zelenskyj er en diktator. Diktator-påstanden kom Trump først med på Truth Social tidligere onsdag, dagen etter at Trump ga Ukraina skylden for krigen.

24. februar er det tre år siden Russland innledet fullskalainvasjonen av Ukraina.

Zelenskyj ble valgt til president i 2019, og mandatet varer i fem år. Men som følge av at landet har vært i krig i snart tre år, er det ikke holdt valg. Ukrainsk lov forbyr å holde valg så lenge det er unntakstilstand i landet, skriver flere internasjonale medier.

Trump hevdet også i talen i Miami onsdag at det ligger lik og likdeler over alt på markene i Ukraina og at «hver eneste by i Ukraina er lagt i ruiner».

– Zelenskyj kom ikke

I talen sa Trump at Zelenskyj kunne ha kommet til samtalene mellom USA og Rusland i Saudi-Arabia tidligere denne uken.

– Han kunne ha kommet hvis han ville, men han kom ikke til Saudi-Arabia, sa Trump.

Zelenskyj var ikke invitert til tirsdagens samtaler i Riyadh, der høytstående amerikanske og russiske diplomater samlet seg for å diskutere krigen i Ukraina og nytt samarbeid.

– Samtaler finner sted mellom russiske og amerikanske representanter. Om Ukraina – om Ukraina igjen – og uten Ukraina, sa Zelenskyj tirsdag.

Ettermæle

– Zelenskyj har gjort en dårlig jobb, sa Trump, som sa at han håper på våpenhvile snart.

Trump sa at han ønsker seg ettermæle som fredsskaper og en som forener.

– Det ville vært storartet, sa Trump til forsamlingen.

Feil om oppslutning

Underveis i talen gjentok også Trump sin påstand om at Zelenskyjs oppslutning er lav, men denne gang uten å oppgi noe tall. Tirsdag hevdet Trump at Zelenskyj kun har 4 prosents oppslutning.

Men ifølge en meningsmåling fra Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) støtter rundt 57 prosent av ukrainske velgere Zelenskyj. 37 prosent sier de ikke har tillit til Zelenskyj. Målingen ble gjennomført mellom 4. og 9. februar.

Ifølge Zelenskyj finnes det bevis for at desinformasjonen om hvor stor oppslutning han har, kommer fra Russland.