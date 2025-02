Tidligere rådgiver advarer: Trump spiller Nato-exit

Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, sier i en podcast med Politico at presidentens foreslåtte fredsplan er såpass fordelaktig for Russland at den er «nær kapitulasjon» for Ukraina, og at planen «like gjerne kunne blitt skrevet i Kreml».

Han mener også at USAs måte å føre fredsforhandlingene kan åpne døren for at landet trekker seg ut av Nato.



– Jeg trodde Trump ville trekke seg fra Nato, og han har ikke gjort det ennå, men du kan høre musikken begynne å spille, sier Bolton.

For å forhindre Nato-exit mener den tidligere sikkerhetsrådgiveren at europeiske ledere burde spille på lag med USAs utenriksminister Marco Rubio fordi han er pro-Nato, og kan «begrense skadeomfanget og forhindre at en ukrainsk kapitulasjon fører til at USA trekker seg ut av Nato».

I motsetning til mange andre politiske tungvektere fører Trump politikk på en måte få forstår, sier Bolton, som omtaler Trump som kaotisk. Derfor kan det utgjøre en forskjell om man knytter seg til eksempelvis Rubio eller nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz, i stedet for forsvarsminister Pete Hegseth.

Bolton sa også at Rubio og den demokratiske senatoren Tim Kaine tidligere hadde foreslått en lovgivning for å forhindre at en president trekker USA ut av Nato uten flertallsstøtte i begge kamrene i Kongressen.

Sende tropper til Ukraina

På mandag møttes europeiske toppledere, initiert av Frankrikes president Emmanuel Macron, som følge av nyheten om at USA ville starte fredsforhandlinger uten å inkludere europeiske eller ukrainske representanter.

Diskusjonen dreide seg om hvorvidt europeiske land skulle sende tropper til Ukraina som en del av en mulig fredsavtale. Det ble imidlertid ingen enighet blant partene. Polen signaliserte at de «rett og slett ikke har kapasitet til å sende tropper til Ukraina», mens Frankrike og Storbritannia støttet ideen, men kun hvis USA også sender tropper.

– Europa har forstått USAs budskap om at det må gjøre mer selv, sa Nederlands statsminister Dick Schoof.

Bolton advarer om at det ikke er lurt å sende tropper. «Erfaringen fra FN har vist at når du først utplasserer en fredsbevarende styrke, kan den bli en permanent del av landskapet, og i dette tilfellet kan det innebære en de facto oppsplitting av Ukraina som over tid kan bli formalisert.»

Han understreket at det finnes flere måter å sende tropper på:

«Er det for å håndheve en våpenhvile, i så fall må regelverket gi fredsbevarerne autorisasjon til å bruke makt for å forhindre at våpenhvilen bryter sammen?» og la til:

«Eller er det en FN-type fredsstyrke, hvor brudd bare blir observert mens overtredere fortsetter som før? Dette er avgjørende forskjeller, og jeg har ennå ikke hørt noen diskusjon blant europeerne om hvilken av disse modellene de har i tankene.»