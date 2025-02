I et intervju med Fox News kaller han Ukrainas kritikk av USA for «uakseptabel».

– Demp den! Ta en grundig titt på avtalen og signer den, lyder Waltz' råd til Ukraina.

USAs president Donald Trump har krevd at Ukraina gir USA store mengder viktige mineraler som betaling for all militærhjelpen og bistanden USA har gitt landet i forbindelse med krigen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa onsdag at Ukraina ikke kan godta mineralavtalen som Trump har foreslått. Han avviste også tallgrunnlaget.

– Jeg beskytter Ukraina, jeg kan ikke selge det, jeg kan ikke selge landet vårt, sier Zelenskyj.