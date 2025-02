Republikaneren Mitch McConnell stiller ikke til gjenvalg for en ny periode, noe som markerer slutten på en karriere i USAs senat som strekker seg over fire tiår, rapporterte Associated Press torsdag.

Den 83 år gamle senatoren fra Kentucky er den lengstsittende partilederen i Senatets historie, men trakk seg fra ledervervet tidligere i år på grunn av helseutfordringer.

McConnell, kjent som en skarp politisk strateg, har vært en nøkkelspiller i å utfordre demokratiske presidenter og bidra til en høyrevending i USAs høyesterett. Han har også hatt flere sammenstøt med tidligere president Donald Trump, særlig når det gjelder Trumps isolasjonistiske politikk og andre saker.

Ble angrepet

Senest motarbeidet McConnell tre av Trumps nominerte kandidater til regjeringen: forsvarsminister Pete Hegseth, helseminister Robert F. Kennedy Jr. og etterretningsdirektør Tulsi Gabbard. Disse avstemningene utløste kraftige angrep fra Trump.

«Mitch McConnell hadde det aldri egentlig i seg. Det var jeg som fikk ham til å trekke seg fra lederposisjonen,» sa president Trump på en pressekonferanse forrige uke.



McConnell, som hele livet har vært kjent som en forsvarspolitisk hauk, leder for tiden komiteen som har tilsyn med USAs forsvarsbudsjett.