Zelenskyj tar til orde for sterkt samarbeid med USA

Zelenskyj ga uttrykk for dette ønsket torsdag. Han sier samtidig at han hadde et godt møte med Trumps Ukraina-utsending, Keith Kellogg.

De foregående dagene har Zelenskyj og den amerikanske presidenten vært i en åpen krangel etter at Trump tidligere i uken ga Ukraina skylden for Russlands invasjonskrig.

Zelenskyj svarte med å si at Trump lever i et rom av desinformasjon.

Trump trappet onsdag opp retorikken med å kalle Zelenskyj «en diktator uten valg» som må handle raskt dersom han ikke skal «bli stående uten et land».

USAs visepresident J.D. Vance advarte samtidig Zelenskyj mot å kritisere Trump.

– Å snakke stygt om Trump i offentligheten vil bare slå tilbake, sa Vance til den britiske avisen Daily Mail.