Blir Trumps FBI-sjef

Den amerikanske Senatet har godkjent Kash Patel som ny leder for FBI, og dermed satt en av president Donald Trumps mest lojale støttespillere til å gjennomføre en omfattende omstrukturering av landets øverste etterforskningsbyrå. Trump og andre republikanere hevder at FBI har blitt brukt som et politisk våpen mot konservative, skriver Bloomberg.

Patel overtar ledelsen av FBI på et turbulent tidspunkt. Den nye administrasjonen har allerede avskjediget eller omplassert dusinvis av tjenestemenn i Justisdepartementet og FBI, samt krevd en oversikt over rundt 5 000 byråansatte som var involvert i etterforskningene av Trump og opptøyene ved Kongressen 6. januar 2021.

FBI står sentralt i Trumps plan for reform av statsapparatet, etter at byrået etterforsket ham i to saker som førte til strafferettslige tiltaler.

«Rette opp tidligere maktmisbruk begått av føderale myndigheter knyttet til politiseringen av rettshåndhevelse og etterretningssamfunnet,» sa Trump etter innsettelsen.

Patels nominasjon møtte sterk motstand, særlig fra Demokrater som mente han mangler erfaring til å lede et byrå med 38 000 ansatte. Kritikere trakk også frem uttalelser og innlegg på sosiale medier før hans nominasjon, blant annet der han hevdet at han ville stenge FBIs hovedkvarter i Washington og gjøre det om til et «deep state»-museum.