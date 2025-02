Kina sier at «fredsvinduet» åpner seg for Ukraina

– Kina har merket seg at oppfordringer til fredssamtaler har tiltatt nylig, og et fredsvindu åpner seg, sa Wang til utenriksministrene som deltar på G20-møtet i Sør-Afrika.

Han kom med uttalelsen torsdag. Talen ble fredag gjengitt av utenriksdepartementet i Beijing. Kina støtter alle forsøk på å oppnå fred, inkludert den «nylige enigheten» mellom USA og Russland, sa Wang i talen.

– Vi håper at alle involverte parter kan finne fram til en bærekraftig og varig løsning som tar hensyn til hverandres bekymringer, la han til.

På et møte i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh tirsdag ble USA og Russland enige om å utpeke egne forhandlingsteam som skal forhandle om Ukraina, med mål om å avslutte krigen som startet da Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kritiserte at Ukraina ikke fikk være med på møtet, som varte i over fire timer.