Ruter måtte punge ut åtte millioner til forsinkede passasjerer

Ifølge Romerikes Blad ble det utbetalt totalt 8.043.187 kroner – nesten tre ganger så mye som det nest høyeste beløpet de siste fem årene.

Blir du mer enn 20 minutter forsinket fordi kollektivtilbudet ikke går som planlagt, kan du under visse vilkår få tilbakebetalt inntil 750 kroner. Ruter mottok rundt 24.000 søknader om refusjon etter vinteren i fjor.

– Årsaken til endringene er i stor grad en svært krevende vinter med vanskelige kjøreforhold og mange innstillinger, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

For at passasjerene skal ha rett til refusjon, er vilkåret at de har beregnet minst fem minutters gangtid og brukt riktig rutetabell. Og Ruters reisegaranti gjelder ikke ved kraftig vind, kraftig regn, kraftig snøfall eller streik.