Øker presset på Zelenskyj – ny mineralavtale

Trump-administrasjonen intensiverer presset på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å signere en mineralavtale verdt flere hundre milliarder dollar, melder kilder til Axios.

En kilde sier at flere av Zelenskyjs rådgivere har oppfordret ham til å godta det oppdaterte forslaget for å unngå ytterligere konflikt med Trump.

– Det var en betydelig forbedring i det nylige utkastet, og det er i samsvar med ukrainsk lov, sa kilden.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz understreker at Ukraina må forhandle videre.

– Dette er en forhandling. Og i en forhandling forhandler man. Ukraina ønsker å diskutere mineraler, så vi snakker om det, sa en tjenesteperson i Det hvite hus.

Stort økonomisk potensial

Ukraina har store forekomster av sjeldne mineraler som er avgjørende for moderne teknologi. Verdien av ressursene kan være flere billioner dollar.

Avtalen er ikke direkte knyttet til en mulig slutt på krigen i Ukraina, men de to spørsmålene har denne uken kollidert i det offentlige ordskiftet.

I september i fjor foreslo Zelenskyj en økonomisk partnerskapsavtale med USA under et møte med Trump i New York. Forrige uke fikk Ukraina et utkast til en avtale, som blant annet ga USA 50 prosent av inntektene og la avtalen under New Yorks jurisdiksjon, ifølge kilder som har sett dokumentet.

Da USAs finansminister Scott Bessent møtte Zelenskyj i Kyiv, insisterte Trump på at avtalen skulle signeres umiddelbart. Zelenskyj avviste dette.

Les også – Verre enn Versailles-traktaten Donald Trump har utløst panikk i Kyiv med sine krav til en fredsavtale, og krever hele 500 milliarder dollar «tilbakebetalt.»

Økende frustrasjon

Ukrainske myndigheter var misfornøyde med at avtalen manglet sikkerhetsgarantier og ble presset på dem samtidig som de ble holdt utenfor USA-Russland-samtalene om Ukrainas fremtid.

Trump reagerte kraftig og kritiserte Zelenskyj offentlig, blant annet for å ha avvist mineralavtalen.

– Scott Bessent dro dit og ble behandlet ganske uhøflig fordi de i praksis sa «nei», sa Trump til journalister.

Et nytt utkast ble presentert for Zelenskyj av USAs visepresident Vance og utenriksminister Marco Rubio under sikkerhetskonferansen i München sist helg. Zelenskyj sa at avtalen måtte godkjennes av parlamentet.

– Det var nytt for oss at Zelenskyj aldri hadde informert oss om dette før møtet, sa en tjenesteperson i Trump-administrasjonen.

Les også Refser Trump: – Bør være alles holdning USA vil ha tilgang til Ukrainas råvarer, og til gjengjeld vil den militære støtten fortsette. Denne holdningen kritiserer Tysklands statsminister.

Nye forhandlinger

Ifølge Axios har forhandlingene fortsatt de siste dagene, og USA har presentert en oppdatert versjon som adresserer noen av Ukrainas bekymringer. Blant annet skal klausulen om at avtalen ligger under New Yorks jurisdiksjon være fjernet.

På torsdag møtte Zelenskyj USAs utsending Keith Kellogg i Kyiv for å diskutere mineralavtalen, krigssituasjonen og sikkerhetsgarantier. Etter møtet takket han USA for støtten.

– Ukraina er klar for en sterk og effektiv investerings- og sikkerhetsavtale med USAs president. Vårt team er klare til å jobbe 24/7 for å oppnå resultater, sa Zelenskyj.

Ifølge Waltz har Kellogg bidratt til at Zelenskyj nå innser at krigen må avsluttes.