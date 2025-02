Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Som om verden trengte mer bevis på hva Hamas står for, overleverte terroristene torsdag det de hevdet var likene av fire døde israelske gisler, inkludert to små barn. Men kistene ble brukt i et makabert propagandaopptog. Det understreker utfordringen med deradikalisering i enhver etterkrigsplan for Gaza.

Financial Times

Den som tar over i Tyskland etter søndagens valg, har store utfordringer å ta fatt på: Økonomisk stagnasjon, eksterne sikkerhetstrusler og innenrikspolitiske spenninger. Valget kan enten få landet opp eller dypere ned i grøften. Hele Europa trenger å få Tyskland på rett kjøl.

Die Welt

Venstrepartiet Die Linke gir full gass i innspurten av valgkampen. Samtidig er det landets eneste parti som ikke har regjeringsdeltagelse som mål. Det vokser primært på unge velgere som ønsker å styrke sitt opprørske selvbilde.

Dagens Industri

Den ytterst usikre sikkerhetssituasjonen har ført til at Europa raskt må styrke sitt forsvar. Men den svenske opprustningen må ha riktig fokus. Den må ikke bare handle om kvantitet. Også innovasjon må prioriteres. Sverige bør raskt kunne omsette dette til økt forsvarsevne.

