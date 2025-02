Støres toll-turné fortsetter: – Godt møte med LO og NHO

USAs president Donald Trump har blant annet innført 25 prosents straffetoll på stål og aluminium fra alle andre land i verden. Her hjemme er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i gang med å dempe følgene. Denne uka besøkte han Hydro Karmøy. I dag var det toppene i norsk arbeidsliv han møtte.

– Jeg hadde et godt møte med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid i dag, hvor vi diskuterte arbeidet for å beskytte norske arbeidsplasser mot økte tollsatser fra USA og en handelskrig mellom EU og USA, sier Støre til NTB.

De diskuterte også den sikkerhetspolitiske situasjonen, men arbeidsplassene var hovedtemaet. Partene er enige om å stå samlet, både overfor EU og USA.

– Jeg ble enig med Følsvik og Almlid om at vi tre skal møtes ofte og regelmessig i dette arbeidet. Norsk eksport legger grunnlag for over 600.000 arbeidsplasser over hele landet, og vi må gjøre det vi kan for at de ikke rammes av handelsuro og økte handelsbarrierer globalt, avslutter Støre.