Norgesgruppen, Rema og Coop klager på milliardbøter

Tilsynet ga i fjor sommer 2,3 milliarder kroner i bot til Norgesgruppen og 1,3 milliarder i bøter hver til Rema og Coop.

– Ja, klagen ble sendt inn, skriver kommunikasjonstopp Svein Rømmerud i Norgesgruppen til Dagens Næringsliv fredag ettermiddag.

Kårstein Eidem Løvaas, leder for næringspolitikk i Reitan Retail, sier at de også har sendt klage på milliardboten til Rema.

Den siste dagligvarekjempen, Coop, bekreftet sin klage i en pressemelding tidligere fredag.

Klagene fra de tre dagligvaregigantene er alle levert til Konkurranseklagenemnda, som i slike saker erstatter tingretten og utgjør første rettsinstans. Fristen for å klage utløp fredag.

Konkurranseklagenemnda skal treffe en beslutning innen seks måneder. Dersom den opprettholder milliardbøtene, kan kjedene anke videre til lagmannsretten.

Overtredelsesgebyrene ble gitt til de tre dagligvaregigantene for brudd på konkurranseloven. Norgesgruppen, Rema og Coop ble anklaget for at deres prisjegersamarbeid hadde et klart konkurransebegrensende formål.