Tap på fordring – kan merverdiavgiften tilbakeføres?

I den konkrete saken var det en kompleks parts- og avtalestruktur som det ikke er rom for å gå inn på her. Momentene retten la vekt på i sin vurdering har likevel generell interesse.

Retten drøftet først hva som skal til for at det foreligger en «utestående fordring». Med henvisning til lovens ordlyd, la retten til grunn at det må eksistere et krav og at kravet ikke har opphørt. Dersom fordringen ble innfridd eller ettergitt ved forliksavtalen, forelå det altså ikke en «utestående fordring».

I vurderingen av hva forliket innebar, tok retten utgangspunkt i forliksavtalens ordlyd og systematikk. I tillegg ble annen informasjon som kastet lys over avtalens innhold vurdert.

Endelig oppgjør

Det fremgikk av avtalen at oppgjøret var et endelig oppgjør mellom partene. Retten forsto dette slik at det ikke forelå en restfordring som kunne inndrives etter at forliksavtalen var gjennomført. Retten påpekte videre at kravene som ble gjort opp ved forliksavtalen ikke var klart spesifisert i avtaleteksten, og at kravene verken var angitt med beløp eller partsrelasjon. Det gjorde det vanskelig å fastsette hvilke krav som var omfattet av forliksavtalen. Som en følge av dette, fant retten at det ikke var holdepunkter i avtalen for at det var avtalt delvis ettergivelse.

I sin vurdering la retten også vekt på at selger fortsatte sin leveranse av tjenester til kunden, til tross for manglende betaling og en rekke oppfordringer om betaling. Videre ble det lagt vekt på at bakgrunnen for forliksavtalen var en samlet vurdering av hva som best ivaretok konsernets interesser. I en slik avtalestruktur fant retten at det ikke var grunnlag for å hente ut enkeltstående krav i ettertid for å kreve refusjon av merverdiavgift for disse.

Oppsummert var rettens vurdering at forliket innebar fullt og endelig oppgjør for selger, slik at det ikke lenger forelå en «utestående fordring». Selger hadde dermed ikke krav på tilbakeføring av utgående merverdiavgift.

Det kan godt være at denne dommen blir anket. Den er likevel en god illustrasjon på at det er viktig å tenke gjennom hvordan avtaler om ettergivelse av krav utformes, for å unngå at merverdiavgiften blir en kostnad for selger.