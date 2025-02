Trump sier at Zelenskyj og Putin må møtes

– Jeg tror at president Putin og president Zelenskyj er nødt til å treffes. Fordi, vet dere hva? Vi ønsker å stanse drapet på millioner av mennesker, sa Trump til journalister i Det hvite hus fredag.

I et intervju med Fox News tidligere fredag sa Trump at det ikke er så veldig viktig at Zelenskyj blir med på våpenhvilesamtaler om Ukraina.

– Jeg tror ikke det er veldig viktig at han er med på møtene, sa Trump da.

– Han (Zelenskyj) har vært der i tre år. Det er veldig vanskelig å få til avtaler med ham, sa Trump.

Presidenten kalte også Kyiv-besøket til USAs finansminister Scott Bessent forrige uke for en «bortkastet reise».

– Jeg skulle ærlig talt ønske at han ikke dro dit og kastet bort tiden sin på den måten, sa Trump.

Da programleder Brian Kilmeade sa at Ukraina-krigen var «Putins feil», svarte Trump: «Jeg blir lei av å høre på det, det skal jeg si deg».

Trump snur – sier Russland angrep Ukraina

Trump sa tirsdag at Ukraina «aldri burde ha startet» krigen for tre år siden. Uttalelsen førte til kritikk både innad i USA og internasjonalt. Fredag snudde Trump og sa at det var Russland som gikk til angrep på Ukraina. Helomvendingen kom i Fox News-intervjuet da Trump ble presset videre på temaet. Han medgikk at Russland hadde invadert Ukraina på ordre fra president Vladimir Putin.

– Russland angrep, men de burde ikke ha latt ham angripe, sa Trump.

Han la til at Zelenskyj og USAs daværende president Joe Biden burde ha grepet inn for å hindre invasjonen.