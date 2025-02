Russland: Skal ha nytt møte med USA

Møtet skal holdes i et tredjeland, men stedet er foreløpig ikke bestemt, sier Sergej Riabkov til det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Han hevder at partene skal diskutere en rekke «såkalte irritasjonsmomenter». Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier Riabkov at det foreligger to «spor» som delvis henger sammen: Ukraina og bilaterale saker som angår forholdet mellom Russland og USA.

Videre hevder han at samtaler om strategisk stabilitet og rustningskontroll kan være mulig når det er tydelig at USAs politikk er endret «til det bedre».

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio hadde et møte i Saudi-Arabia tirsdag. Her var Ukraina-krigen et viktig tema.