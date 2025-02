Uklart om det går mot tysk to- eller trepartiregjering

– Vi må minne om at dette bare er en valgdagsmåling. Friedrich Merz blir kansler, og han har sagt at han foretrekker en topartiregjering, men det spørs om det går, sier generalsekretær Kate Hansen Bundt i Den norske Atlanterhavskomité til NTB under valgvaken for det tyske valget i Oslo søndag kveld.

De første valgdagsmålingene viste at CDU lå høyest på oppslutningen med 28,7 prosent av stemmene. Ytre høyre-partiet AfD fikk hele 20 prosent av stemmene og er med det Tysklands nest største parti.

Sosialdemokratiske SPD, som har dagens statsminister Olaf Scholz, faller til 16,5 prosent oppslutning.

– Nå ligger også Fridemokratene an til å komme over sperregrensen på 5 prosent, og da kan det bli en trepartiregjering, sier Hansen Bundt.

Tyskland-eksperten er overrasket over framgangen til venstrepartiet Die Linke som seiler opp med oppslutning rundt 8,5 prosent.

– Men de har visst fått en ny kvinnelig leder som er skikkelig god i sosiale medier, og det ser ut som om det har gitt uttelling, sier Hansen Bundt.