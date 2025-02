– Det tyske folk, i likhet med USA, ble lei av agendaen uten sunn fornuft, særlig når det gjelder energi og immigrasjon, som har fortsatt i så mange år, skriver Trump på sin sosiale plattform Truth Social.

– Dette er en fantastisk dag for Tyskland, og for USA under lederskapet til en herre ved navn Donald J. Trump, skriver han videre.

– Gratulerer til alle, mange flere seiere er i vente, avslutter Trump.

Når en koalisjonsregjeringen er stablet på plass, tar valgvinner Friedrich Merz fra CDU over som Tysklands statsminister.

USA og især Elon Musk er blitt kritisert for å ha forsøkt å påvirke valgutfallet i Tyskland. Musk har deltatt på valgmøte hos ytre høyre-partiet AfD (Alternativ for Tyskland). Da USAs visepresident J.D. Vance var på sikkerhetskonferansen i München tidligere denne måneden vekket han oppsikt ved å blant annet avlyse et møte med Olaf Scholz og heller møte AfD-lederen.

Vance refset samtidig tyske politikere som nekter å basere seg på AfD for å danne flertall. CDU-leder Merz var blant dem som tok kraftig til motmæle mot Vance.

– Jeg kommer ikke til å la en amerikansk visepresident fortelle meg hvem jeg må snakke med her i Tyskland, understreket Merz.