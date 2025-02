Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vladimir Putin sier at han er åpen for en fredsavtale. Men Putin og Russland har en lang historie for løftebrudd overfor Ukraina. Når Ukraina krever troverdige sikkerhetsgarantier fra Europa og USA, er det på grunn av denne historien.

Financial Times

Den som trodde USA var en venn og alliert må tro om igjen. De seneste ti dagene har Donald Trump latt 80 års globalt lederskap gå opp i røyk. Trump gjør venner om til fiender, mens diktatorer blir sett på som forbundsfeller.

Die Welt

Flertallet av tyskerne har stemt sentrum-høyre, men søndagens valg gir ingen ny start for Tyskland. Fridemokratene har spilt seg bort, og sosialdemokratene ligger i ruiner. Selv ikke Friedrich Merz kan føle seg som en vinner. Med et resultat på under 30 prosent har han knapt dratt nytte av den elendige politikken til trafikklys-koalisjonen.

Dagens Industri

Europeiske selskaper bør planlegge for å holde seg unna Russland, og ikke innta en prinsippløs holdning. Selv om enkelte krigsrelaterte sanksjoner skulle oppheves, vil landet fortsatt være et sted man bør unngå å drive forretning.

